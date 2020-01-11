Данные бортовых самописцев сбитого в Иране украинского самолета будут изучены во Франции - СМИ

Иран обратился к ряду стран с просьбой прислать "черные ящики" в лабораторию, которая может беспристрастно исследовать содержание, и Франция стала единственной, кто согласился на это предложение.

Данные бортовых самописцев со сбитого иранскими военными самолета компании "Международные авиалинии Украины" под Тегераном будут изучены во Франции.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на государственное иранское агентство IRNA.

В частности, председатель совета по расследованию катастрофы Организации гражданской авиации Ирана Хассан Резаеифар заявил, что записи "черного ящика" будут проанализированы во Франции.

Вместе с тем он сказал, что, хотя Иран использовал все свои возможности для изучения данных бортовых самописцев, их отправят во Францию, во избежание какого-либо возможного их повреждения.

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Также Резаеифар сообщил, что Иран попросил Канаду, Францию и США привезти свое программное обеспечение и специальное оборудование в Тегеран для загрузки данных с "черного ящика" украинского самолета, однако эти страны не согласились на предложение Ирана.

После этого Иран обратился к ряду стран направить "черный ящик" в лабораторию, которая может беспристрастно исследовать содержание, и Франция стала единственной, кто согласился.

Отмечается, что решение об отправке "черного ящика" во Францию было принято до того, как Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана признал факт сбития украинского пассажирского самолета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.