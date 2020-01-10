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Матерился и угрожал: в "Борисполе" задержали агрессивного пассажира (видео)

15:20, 10 января 2020
Происшествия
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Мужчина нарушал общественный порядок в аэропорту / скриншот

Читайте такжеВ аэропорту «Борисполь» у пассажира рейса в Египет полицейские изъяли гранатуОб этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Отмечается, что после посадки рейса мужчина вместе со всеми гражданами направился к линии паспортного контроля. И дожидаясь оформления, он начал приставать к другим пассажирам и нарушать общественный порядок.

«Пограничники отдела «Борисполь» увели мужчину с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцирована его агрессивное поведение. Однако находясь в режимной зоне он продолжал нецензурно ругаться и начал угрожать военнослужащим. После неудачных попыток его утихомирить, пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности», – говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, как в аэропорту «Борисполь» поздравили рекордного 15-миллионного пассажира.

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