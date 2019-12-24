В аэропорту "Борисполь" поздравили рекордного 15-миллионного пассажира (фото, видео)

Столько авиапутешественников за год через аэропорт еще не проходило.

В аэропорту "Борисполь" сегодня поздравили 15-миллионного за этот год пассажира. Им стал 10-летний школьник из Киева, который вместе с сестрой летел в Астану.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Избыточным вниманием к себе был удивлен, но с журналистами общался уверенно. В подарок получил ваучер на еще один бесплатный полет, брендированную продукцию аэропорта и павербанк к телефону.

Для аэропорта "Борисполь" 15 миллионов пассажиров в год - рекордный показатель. Но там надеются, что число и в дальнейшем будет только расти.

"Мне очень было неожиданно, что представилась такая возможность, что к нам подошли. Впечатления классные", - поделился парнишка.