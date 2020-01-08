Во Львове в знак траура по погибшим в катастрофе самолета МАУ приспустили флаг на Ратуше
В знак траура по погибшим в катастрофе украинского самолета в Иране на львовской Ратуше приспущен национальный флаг.
Об этом сообщает горсовет Львова.
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Также мэрия просит всех с пониманием отнестись к ситуации и воздержаться от громких мероприятий.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел катастрофу самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли.
Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.
На борту Boeing находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.