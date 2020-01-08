Обнародован список имен погибших при крушении самолета в Иране

Среди погибших 11 украинцев.

Появился полный список 167 пассажиров, которые находились на борту разбившегося самолета МАУ в Иране.

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Как сообщает Украина 24/7 в своем Телеграм-канале, в частности, среди других, обнародованы имена и фамилии 11 украинцев:

1. Сергей Хоменко - пилот

2. Алексей Наумкин - инструктор

3. Владимир Гапоненко - командир

4. Екатерина Статник

5. Мария Микитюк

6. Валерия Овчарук

7. Юлия Сологуб

8. Ольга Кобюк

9. Елена Малахова

10. Игорь Матков

11. Денис Лихно.