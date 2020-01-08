Катастрофа украинского "Боинга": как отреагировали мировые политики и дипломаты
Ряд стран мира выразили соболезнования семьям жертв авиакатастрофы украинского авиалайнера «Боинг 737». На борту самолета находилось 176 человек, никто не выжил.
Всего на борту находилось 11 граждан Украины, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.
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Европа и США
Министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде выразила соболезнования родственникам погибших в катастрофе.
«Наши глубочайшие соболезнования, которые я также передала лично украинскому министру иностранных дел Вадиму Пристайко относительно трагической аварии самолета в Тегеране. Наши мысли с жертвами и их близкими», - написала она в Twitter.
На трагедию отреагировало посольство Франции. Дипломаты выразили соболезнования родственникам погибших.
"Посольство Франции в Украине выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета рейса PS752, который разбился неподалеку от аэропорта Тегерана", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также высказала в Twitter поддержку семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране.
"С глубокой печалью я узнала о катастрофе самолета МАУ сегодня утром в Тегеране. Мыслями я рядом с семьями и друзьями погибших", - сказала Фельдгузен.
Посол Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилиа выразил соболезнования в связи с катастрофой.
«Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв ужасной трагедии рейса PS752, который сегодня утром потерпел катастрофу в Тегеране», - сообщил посол в Twitter.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также высказалась по поводу катастрофы.
"Мои глубочайшие соболезнования всем, кто этим утром потерял своих близких в катастрофе украинского самолета", - написала она в Twitter.
По словам фон дер Ляйен, эксперты по вопросам безопасности авиации должны расследовать причину катастрофы и дать ответы на вопросы в связи с этой ужасной трагедией.
Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель также выразил в Twitter глубокие соболезнования родственникам погибших в катастрофе украинского самолета.
Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявляет, что глубоко опечален катастрофой.
"Глубоко опечален трагической катастрофой самолета в Иране минувшей ночью", - написал Мишель в соцсети.
Посольство США в Украине отреагировало на катастрофу.
«Мы глубоко опечалены трагическим известием о катастрофе самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Наши мысли - с жертвами и их близкими», - заявили американские дипломаты.
Посол Канады в Киеве Лариса Галадза также высказалась в Twitter о трагедии.
«Ужасная и печальная новость о рейсе МАУ из Тегерана. Мои мысли с семьями и друзьями пассажиров и команды», - отметила она.
Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера. Соответствующее сообщение появилось в Twitter.
"Мы с глубоким прискорбием узнали, что сегодня сразу после взлета из международного аэропорта Тегерана упал пассажирский самолет украинских авиалиний, совершавший рейс Тегеран-Киев, и погибли все пассажиры и члены экипажа самолета. Мы искренне сочувствуем дружественным народам Украины и Ирана и семьям погибших в авиакатастрофе", - говорится в заявлении.
Реакция Путина на катастрофу самолета МАУ
Российский президент Владимир Путин направил Зеленскому телеграмму, в которой выразил "искреннее сочувствие в связи с трагическими последствиями аварии украинского пассажирского самолета под Тегераном".
Как сообщили в Кремле, Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших".
Кроме того, президент РФ направил президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в результате этой авиакатастрофы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Боинга, который потерпел крушение в Тегеране.
Как сообщал УНИАН, «Боинг 737», принадлежащий компании МАУ (рейс PS752) разбился вскоре после взлета из аэропорта иранского Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил. В СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
Всего на борту находилось 11 граждан Украины, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.