Катастрофа украинского "Боинга": как отреагировали мировые политики и дипломаты

На борту самолета находилось 176 человек, никто не выжил.

Ряд стран мира выразили соболезнования семьям жертв авиакатастрофы украинского авиалайнера «Боинг 737». На борту самолета находилось 176 человек, никто не выжил.

Всего на борту находилось 11 граждан Украины, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.

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Европа и США

Министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде выразила соболезнования родственникам погибших в катастрофе.

«Наши глубочайшие соболезнования, которые я также передала лично украинскому министру иностранных дел Вадиму Пристайко относительно трагической аварии самолета в Тегеране. Наши мысли с жертвами и их близкими», - написала она в Twitter.

На трагедию отреагировало посольство Франции. Дипломаты выразили соболезнования родственникам погибших.

"Посольство Франции в Украине выражает свои искренние соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета рейса PS752, который разбился неподалеку от аэропорта Тегерана", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен также высказала в Twitter поддержку семьям погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране.

"С глубокой печалью я узнала о катастрофе самолета МАУ сегодня утром в Тегеране. Мыслями я рядом с семьями и друзьями погибших", - сказала Фельдгузен.

Посол Итальянской Республики в Украине Давиде Ла Чечилиа выразил соболезнования в связи с катастрофой.

«Мои глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв ужасной трагедии рейса PS752, который сегодня утром потерпел катастрофу в Тегеране», - сообщил посол в Twitter.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также высказалась по поводу катастрофы.

"Мои глубочайшие соболезнования всем, кто этим утром потерял своих близких в катастрофе украинского самолета", - написала она в Twitter.

По словам фон дер Ляйен, эксперты по вопросам безопасности авиации должны расследовать причину катастрофы и дать ответы на вопросы в связи с этой ужасной трагедией.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель также выразил в Twitter глубокие соболезнования родственникам погибших в катастрофе украинского самолета.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявляет, что глубоко опечален катастрофой.

"Глубоко опечален трагической катастрофой самолета в Иране минувшей ночью", - написал Мишель в соцсети.

Посольство США в Украине отреагировало на катастрофу.

«Мы глубоко опечалены трагическим известием о катастрофе самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Наши мысли - с жертвами и их близкими», - заявили американские дипломаты.

Посол Канады в Киеве Лариса Галадза также высказалась в Twitter о трагедии.

«Ужасная и печальная новость о рейсе МАУ из Тегерана. Мои мысли с семьями и друзьями пассажиров и команды», - отметила она.

Министерство иностранных дел Турции выразило соболезнования в связи с катастрофой украинского лайнера. Соответствующее сообщение появилось в Twitter.

"Мы с глубоким прискорбием узнали, что сегодня сразу после взлета из международного аэропорта Тегерана упал пассажирский самолет украинских авиалиний, совершавший рейс Тегеран-Киев, и погибли все пассажиры и члены экипажа самолета. Мы искренне сочувствуем дружественным народам Украины и Ирана и семьям погибших в авиакатастрофе", - говорится в заявлении.

Реакция Путина на катастрофу самолета МАУ

Российский президент Владимир Путин направил Зеленскому телеграмму, в которой выразил "искреннее сочувствие в связи с трагическими последствиями аварии украинского пассажирского самолета под Тегераном".

Как сообщили в Кремле, Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших".

Кроме того, президент РФ направил президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана и ряда других стран в результате этой авиакатастрофы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Боинга, который потерпел крушение в Тегеране.

Как сообщал УНИАН, «Боинг 737», принадлежащий компании МАУ (рейс PS752) разбился вскоре после взлета из аэропорта иранского Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил. В СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Всего на борту находилось 11 граждан Украины, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.