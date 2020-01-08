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На месте катастрофы "Боинга" МАУ в Иране нашли "черные ящики"

11:14, 08 января 2020
Происшествия
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Найдены черные ящики украинского "Боинга", потерпевшего крушение в Иране / MASH

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Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на иранского вещателя IRIB.

По его информации, о находке на месте происшествия сообщил прокурор Тегерана.

Как сообщал УНИАН, «Боинг 737», принадлежащий компании МАУ, разбился вскоре после взлета из аэропорта иранского Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил.

В СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Всего на борту находилось 11 граждан Украины.

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Новость в сюжете: Крушение украинского Boeing в Иране
Теги: #катастрофа#Иран#МАУ