На борту разбившегося в Иране "Боинга" МАУ находились 15 украинцев – СМИ
На борту авиалайнера Boeing 737 авиакомпании МАУ, который утром 8 января разбился в Иране, находились 15 украинцев: 13 членов экипажа и двое пассажиров.
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Об этом со ссылкой на источники сообщает OBOZREVATEL.
Остальными пассажирами на борту самолета были иностранцы:
граждане Ирана – 71
граждане Канады - 73
граждане Германии - 4
граждане Великобритании - 3
граждане Швеции - 8
граждане Афганистана - 6
Как сообщал УНИАН, «Боинг 737», принадлежащий компании МАУ, потерпел крушение вскоре после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил.
В СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.