На борту разбившегося в Иране "Боинга" МАУ находились 15 украинцев – СМИ

По информации СМИ, остальными пассажирами на борту самолета были иностранцы.

На борту авиалайнера Boeing 737 авиакомпании МАУ, который утром 8 января разбился в Иране, находились 15 украинцев: 13 членов экипажа и двое пассажиров.

Читайте такжеУ разбившегося в Тегеране украинского самолета загорелся двигатель – власти Ирана

Об этом со ссылкой на источники сообщает OBOZREVATEL.

Остальными пассажирами на борту самолета были иностранцы:

граждане Ирана – 71

граждане Канады - 73

граждане Германии - 4

граждане Великобритании - 3

граждане Швеции - 8

граждане Афганистана - 6

Как сообщал УНИАН, «Боинг 737», принадлежащий компании МАУ, потерпел крушение вскоре после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил.

В СНБО сообщили, что на борту самолета находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.