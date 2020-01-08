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Разумков: Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга

08:17, 08 января 2020
Происшествия
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Разумков выразил соболезнования родным и близким погибших / фото: Mash

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Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков написал на своей странице в Facebook.

«Наша задача - как можно быстрее установить причину падения Боинга и оказать необходимую помощь семьям погибших», - отметил он.

Также Разумков выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших в результате падения украинского самолета в Иране. Эта трагедия унесла почти 180 человеческих жизней», - отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Боинга, который потерпел крушение в Тегеране.

Как сообщал УНИАН, в Тегеране упал украинский самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 167 человек. Самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины», после падения судно загорелось. По данным спасателей, в результате авиакатастрофы никто не выжил.

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Теги: #авиакатастрофа#Иран