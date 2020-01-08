Разбившийся в Тегеране Boeing-737 летел в Киев – СМИ

На место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.​​​​​

Потерпевший крушение авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", на борту которого находилось не менее 170 пассажиров, летел в Киев.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на иранское официальное информационное агентство IRNA.

Отмечается, что самолет разбился вскоре после взлета из Тегеранского аэропорта Имама Хомейни.

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«Спасательные команды были отправлены в район около аэропорта, где разбился самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», - сообщил государственному телевидению представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

«Самолет в огне, но мы отправили спасателей... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд.

По некоторым данным, на место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.​​​​​

По данным Джафарзаде, на борту находилось около 170 пассажиров.

По предварительной информации IRNA, «самолет направлялся в Киев... и имел 180 пассажиров и экипаж».

Как сообщал УНИАН, украинский самолет разбился в Тегеране.