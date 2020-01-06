цей матеріал доступний українською

В горах Словакии произошло масштабное ДТП, в котором пострадали украинцы

16:07, 06 января 2020
Происшествия
321 0
В ДТП пострадали пятеро украинцев \ фото из соцсетей

Читайте такжеВ Словакии автобус с украинцами попал в ДТП: появились фото

Как сообщает 112.ua со ссылкой на HNonline, на автотрассе D1 по Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус.

По предварительной информации, как отмечает портал, на месте ДТП пострадали двое людей. На момент аварии в транспортных средствах был 41 человек.

В то же время сообщество “Специальный контроль” в Facebook сообщает, что в аварии возле словацкого города Попрад на автодороге D1 пострадали 10 человек, среди них и пятеро украинцев.

Причиной ДТП стала непогода на автотрассе D1 \ фото из соцсетей

Отмечается, что двух пострадавших украинцев доставили в больницу. У них незначительные травмы. Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги у Львовскую область. Причиной ДТП стала непогода на автотрассе D1.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#украинцы#Словакия