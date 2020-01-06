В горах Словакии произошло масштабное ДТП, в котором пострадали украинцы

Двух пострадавших украинцев доставили в больницу.

В словацких Татрах произошла масштабная дорожная авария с участием 20 машин, в которой пострадали пятеро украинцев.

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Как сообщает 112.ua со ссылкой на HNonline, на автотрассе D1 по Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус.

По предварительной информации, как отмечает портал, на месте ДТП пострадали двое людей. На момент аварии в транспортных средствах был 41 человек.

В то же время сообщество “Специальный контроль” в Facebook сообщает, что в аварии возле словацкого города Попрад на автодороге D1 пострадали 10 человек, среди них и пятеро украинцев.

Отмечается, что двух пострадавших украинцев доставили в больницу. У них незначительные травмы. Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги у Львовскую область. Причиной ДТП стала непогода на автотрассе D1.