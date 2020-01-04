На Ривненщине в ДТП погибли два водителя (фото)

От полученных травм один из мужчин погиб на месте. Другого пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На Ривненщине в результате столкновения трех автомобилей погибли два человека. Смертельное автопроисшествие произошло на автодороге «Городище-Ровно-Староконстантинов».

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ривненской области.

Полицейские на месте происшествия установили, что 31-летний житель села Гильча 2 – водитель автомобиля «ВАЗ 2110», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Renault Trafic» под управлением 58-летнего жителя села Белашов. От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем «Honda Civic», которым управлял 32-летний житель села Здовбица. В результате ДТП водитель «Honda» от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Водитель ВАЗа в результате ДТП не пострадал, согласно медицинского освидетельствования он был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. 31-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Все обстоятельства трагического ДТП устанавливают полицейские.