В Киеве пьяный мужчина порезал ножом соседа из-за парковки

Разговор двух мужчин перерос в драку, в ходе которой, водитель легковушки нанес ножевое ранение своему оппоненту.

В Голосеевском районе Киева по адресу улица Васильковская, 27 корпус 1 во дворе жилого дома произошел конфликт, во время которого одному мужчине нанесли ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали в больницу, а нападавший скрылся на автомобиле «ВАЗ-2106».

Все случилось 29 декабря около 20:40. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, мужчина-водитель «ВАЗа», который проживает в этом же доме, припарковал автомобиль посреди двора. Между ним и женщиной возник конфликт. За нее вступился другой житель этого дома.

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Разговор двух мужчин перерос в драку, в ходе которой, водитель легковушки нанес ножевое ранение своему оппоненту. После этого он сел за руль автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. Экипажи патрульных, которые прибыли на вызов, нашли автомобиль, который стоял через несколько домов от места происшествия. Водителя в нем не было.

При обследовании прилегающей территории полицейские увидели мужчину, который подходил под ориентировку и начал убегать. Патрульные задержали подозреваемого. Он отрицал, что был за рулем автомобиля. При этом у него были явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина не отрицал, что употреблял алкогольные напитки. При прохождении теста на наличие алкоголя в крови «Драггер» прибор показал 1,32 промилле. Данный показатель превышает допустимую норму почти в семь раз.

Стоит отметить, что очевидцы видели, как подозреваемый садился за руль своего автомобиля. Однако он отрицал это. Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом — резаная рана грудной клетки. Детали инцидента предстоит выяснить следственно-оперативной группе.