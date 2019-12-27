В Донецкой области мужчина застрелил троих соседей и покончил с собой

Трое мужчин 52, 56 и 60 лет получили смертельные ранения.

В городе Северск Донецкой области мужчина возле собственного двора из охотничьего ружья застрелил троих соседей, после чего покончил с собой.

По предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

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Так, 26 декабря, около полуночи в полицию поступило сообщение от жительницы города Северска Бахмутского района, которая услышала выстрелы в соседнем дворе.

По результатам первоочередных следственных действий полицейские установили, что трагедии, вероятно, предшествовала ссора между соседями. К 35-летнему мужчине пришли владельцы соседних домов. Во время конфликта хозяин открыл огонь из ружья. Трое мужчин 52, 56 и 60 лет получили смертельные ранения.

Тогда мужчина из того же ружья выстрелил в себя и от полученных травм скончался. Открыто уголовное производство по ч.2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее в Белгород-Днестровском Одесской области мужчина убил своего сына и спрятал тело во дворе под мусором.