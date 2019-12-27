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Переходил на "красный": появилось видео, как автомобиль сбил в Киеве пожилого мужчину

20:10, 27 декабря 2019
Происшествия
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В результате ДТП 70-летний пешеход получил травмы / фото: пресс-служба полиции

Соответствующее видео опубликовала патрульная полиция Киева.

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ДТП случилось в четверг, 26 декабря, с участием пешехода на улице Вышгородской.

Наезд на пожилого мужчину произошел около 7:00. На записи с двух камер уличного видеонаблюдения заметно, что мужчина переходил дорогу на "красный" свет, уже практически преодолел половину дороги и был сбит легковушкой.

По словам водителя ВАЗ, совершившего наезд, он двигался на разрешенный сигнал светофора. В результате ДТП 70-летний пешеход получил травмы.

Прибывшие на место аварии патрульные вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств ДТП и медиков. Последние госпитализировали пострадавшего в больницу. О тяжести полученных им травм не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП при участии рейсового автобуса «Эталон» и автомобиля «Опель».

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве