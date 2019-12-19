В Николаеве таксист устроил стрельбу: ранен пассажир

Произошедшее квалифицировали как хулиганство, пострадавший в больнице.

В Николаеве водитель такси устроил стрельбу из-за конфликта с пассажиром, того госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Инцидент произошел накануне вечером - о нем полицию сообщила жена потерпевшего. По ее словам, возле подъезда дома ее муж сделал замечание водителю такси за неадекватное поведение, после чего между ними произошла ссора.

"В ходе конфликта таксист достал из автомобиля, предварительно, пистолет травматического действия и выстрелил. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение с непроникающим ранением в область живота", - говорится в сообщении.

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32-летнего таксиста доставили в отделение полиции, а его зарегистрированное оружие - изъяли для экспертизы. Произошедшее квалифицировали по статье о хулиганстве - фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, под Киевом произошла стрельба между коммунальщиками и строителями, есть пострадавшие.