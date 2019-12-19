Избили и заставили раздеваться на камеру: в Одесской области подростки пытали школьника

Сделав видеозапись, дети растиражировали ее в социальных сетях.

В Одесской области двое подростков избили 11-летнего мальчика, заставили раздеться и, сделав видеозапись издевательств, растиражировали ее в социальных сетях.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, о происшествии в полицию сообщила мать пострадавшего.

Проверяя указанное обращение, полицейские обнаружили видео, которое распространялось в социальных сетях, и установили лиц, причастных к преступлению.

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«Ими оказались двое 16-летних учащихся профессионального лицея, один из которых уже является фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа», - сказано в сообщении.

Установлено, что событие имело место в арендованной квартире одного из лицеистов. Правонарушители в присутствии еще нескольких несовершеннолетних свидетелей избили 11-летнего мальчика и под угрозой применения физического насилия заставили полностью раздеться. Свои противоправные действия подростки снимали на мобильный телефон.

Указанное событие правоохранители квалифицировали по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (истязание).

Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении. Принимаются меры по установлению других лиц, причастных к случившемуся.

Начальник отдела коммуникаций Любовь Гордиевская сообщила УНИАН, что ЧП имело место 15 декабря. При этом она отказалась уточнить, где именно это произошло: непосредственно в Одессе или в одном из районов Одесской области.

«Это (отказ предоставить информацию – УНИАН) связано с тем, что обе стороны – несовершеннолетние. И это делается в их интересах», - заявила начальник отдела, отказавшись уточнить, чье это распоряжение.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.