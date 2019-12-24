На Донетчине полуторагодовалый мальчик наелся крысиного яда: малыш на обследовании

Яд был в миске с зерном на полу в квартире.

В Покровске Донецкой области полуторагодовалый мальчик нашел на полу несколько гранул крысиного яда и проглотил их.

Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции.

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Отмечается, что накануне правоохранители получили сообщение о том, что в приемное отделение детской больницы был доставлен полуторагодовалый мальчик, который проглотил яд.

Мать ребенка рассказала, что в одной из комнат на полу была миска с зерном и крысиным ядом. Женщина отвлеклась на несколько минут, а когда вернулась в комнату, то увидела, как ее сын что-то жует.

Родители самостоятельно привезли ребенка в местную больницу, где мальчику оказали первую неотложную помощь, после чего его отправили на обследование в Краматорск.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Сведения по факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст. 166 «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство», которое наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Как сообщал УНИАН, в Каховке Херсонской области задержали мужчину, который совершал развратные действия, растление малолетнего лица и заставлял ребенка, против его воли участвовать в создании изображений порнографического характера.