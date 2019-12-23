Отсылал интимные фото и видео ребенку: на Херсонщине задержали извращенца (фото)

Сейчас злоумышленник ждет избрания меры пресечения.

В Каховке Херсонской области задержали мужчину, который совершал развратные действия и заставлял ребенка против ее воли участвовать в создании изображений порнографического характера.

Об этом сообщили в Каховской местной прокуратуре.

Читайте такжеВ Киеве насильник несовершеннолетней получил 10-летний срок заключения«Мужчина в течение длительного времени пересылал графические изображения с явными признаками порнографического характера, видеозаписи с демонстрацией своих половых органов, что сопровождалось циничными разговорами на сексуальные темы, отраженные в переписке в мобильном приложении между малолетней и ним. Кроме того, заставлял малолетнюю против ее воли принять участие в создании изображений порнографического характера дублируя фото, которые он ей присылал», – говорится в сообщении.

Сейчас внесены сведения в Единый реестр досудебного расследования по ч. 2 ст. 156, ст.301 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий относительно малолетнего лица и распространение порнографических предметов, совершенное среди несовершеннолетних).

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и ждет избрания меры пресечения.

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