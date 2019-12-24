Суд вынес приговор двум шпионам "ЛНР", собиравшим информацию о военных (фото)

У злоумышленников изъяли боеприпасы.

Два информатора незаконных вооруженных формирований террористической организации «ЛНР» получили тюремные сроки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеСБУ выдвинула подозрение мэру Коростышева в служебной халатностиВ частности, житель Новоайдарского района Луганщины передавал своему куратору информацию о дислокации и перемещении военной техники Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

«Во время задержания информатора сотрудники СБУ изъяли у злоумышленника боеприпасы и взрывные устройства», – отмечается в сообщении.

Другой информатор боевиков, житель Лисичанска, выполнял задачи по сбору сведений о направлениях движения, местах дислокации, составе и численности военной техники ВСУ. Кроме того, по указанию кураторов из так называемой «ЛНР», он составлял и передавал боевикам списки местных жителей, которые служат в воинских подразделениях и правоохранительных органах Украины.

«Во время обыска по месту жительства информатора правоохранители изъяли тротиловую шашку, гранату Ф-1, патроны различного калибра, компьютерную технику и мобильные устройства, которые использовалась для передачи боевикам разведывательной информации», – сообщили в СБУ.

В судебном заседании обвиняемые полностью признали свою вину и причастность к совершенным преступлениям. В результате их приговорили к пяти и трем годам и трем месяцам лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, как главаря диверсантов «ЛНР», который готовил теракты в Украине, приговорили к 9 годам тюрьмы.