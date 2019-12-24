Главаря диверсантов "ЛНР", готовившего теракты в Украине, приговорили к 9 годам тюрьмы

Боевик по прозвищу "Мордвин" получил от ГУ Генштаба РФ задание осуществить ряд терактов.

Сватовский районный суд Луганской области приговорил главаря самопровозглашенной "ЛНР" по прозвищу "Мордвин" к 9 годам заключения.

Об этом передает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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Злоумышленника задержали в Харькове в июле 2017 года. Во время проведения обысков по местам жительства и пребывания диверсанта правоохранители изъяли 600 граммов гексогена, 5 электродетонаторов, пистолет "Вальтер" с глушителем к нему, более 100 патронов калибра 9 мм, средства связи, а также квадрокоптер.

Следствие установило, что в течение 2014-2016 годов он был командиром подразделения в "КГБ ЛНР". В составе 2 армейского корпуса народной милиции "ЛНР" злоумышленник нападал на позиции украинских военных в Дебальцево.

В этот период его завербовали представители ГУ Генштаба РФ, от которых он получил задание осуществить ряд терактов на подконтрольной украинской власти территории.

Приехав в Харьков в 2016 году, "Мордвин" начал подготовку задания - взорвать автомобиль с газовыми баллонами в общественном месте, или, как запасной вариант, с помощью квадрокоптера сбросить взрывное устройство на место пребывания украинских чиновников.

После задержания"Мордвин" сообщил сотрудникам СБУ о существовании так называемого "черного списка", в который входили государственные и общественные деятели. На них якобы планировали нападения спецслужбы РФ и квазиреспублик для дестабилизации общественно-политической ситуации.