Железнодорожный вокзал в Киеве возобновил работу после "минирования"
20:57, 23 декабря 2019Происшествия
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Во время проверки никаких опасных устройств не обнаружили.
Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители / Фото УНИАН
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве возобновил работу после проверки анонимного сообщения о якобы минировании вокзала.
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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.
«В 19:50 возобновлена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Он работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.
Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено.
Как сообщал УНИАН, в Киеве временно ограничивали работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о его заминировании.
Последний раз киевский вокзал "минировали" 20 декабря.
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