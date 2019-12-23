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Железнодорожный вокзал в Киеве возобновил работу после "минирования"

20:57, 23 декабря 2019
Происшествия
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Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители / Фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" на своей странице в Facebook.

«В 19:50 возобновлена работа Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве. Он работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

Объект проверили взрывотехники, кинологи и правоохранители. Никаких опасных устройств не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, в Киеве временно ограничивали работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о его заминировании.

Последний раз киевский вокзал "минировали" 20 декабря.

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Теги: #минирование#вокзал Киевапогода в Киеве