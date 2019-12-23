В Киеве снова ищут взрывчатку на ж/д вокзале
17:09, 23 декабря 2019Общество
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Поезда курсируют по графику, а здание проверяют.
В Киеве снова "заминировали" вокзал / фото: vokzal.org.ua
В Киеве временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о его заминировании.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.
В УЗ добавляют, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к зданию переходы.
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"Укрзализныця просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - отметили в компании.
Как сообщал УНИАН, в последний раз киевский вокзал "минировали" 20 декабря.
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