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В Киеве снова ищут взрывчатку на ж/д вокзале

17:09, 23 декабря 2019
Общество
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В Киеве снова "заминировали" вокзал / фото: vokzal.org.ua

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.

В УЗ добавляют, что поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к зданию переходы.

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"Укрзализныця просит сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, в последний раз киевский вокзал "минировали" 20 декабря.

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Теги: #новости Украины#автовокзал#минирование#Новости Киевапогода в Киеве