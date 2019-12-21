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Контрабандисты переправили из России почти 700 кг красной икры – ГПСУ

12:15, 21 декабря 2019
Происшествия
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На трех задержанных граждан Украины, жителей приграничья, оформили админпротоколы / dpsu.gov.ua

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Как сообщили в Отделе коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы, пограничный наряд задержал возле населенного пункта Борисовка трех мужчин без документов. Неподалеку от места задержания пограничники обнаружили мостик из деревянных поддонов, который нарушители проложили для незаконного перемещения товаров через контрольно-следовую полосу. Рядом с переправой лежали этикетки от красной икры.

Во время поисковых мероприятий пограничники нашли расфасованную в 30 пластиковых контейнеров красную икру общим весом 660 кг.

На трех задержанных граждан Украины, жителей приграничной зоны, оформили админпротоколы.

Как сообщал УНИАН, пограничники Польши задержали двух граждан Украины, которые пытались пронести на территорию страны крупную партию контрабандного янтаря.

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Теги: #Россия#Харьковщина#контрабандапогода в Харькове