В Днепропетровской области накрыли группу преступников, которые создавали и продавали детскую порнографию

К созданию контента привлекались дети в возрасте от 9 до 13 лет. К месту съемки видео детей отвозили их родители, за что получали деньги.

В Днепропетровской области киберполицейские разоблачили преступную группу, члены которой создавали и продавали детскую порнографию.

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Как сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции, первичную информацию о распространении в сети видео порнографического характера с участием малолетних детей правоохранители получили от коллег из Австралии.

Во время проведения досудебного расследования украинские полицейские установили всех участников преступной группы, причастных к созданию и продаже детской порнографии.

В частности, правоохранители установили участников преступной группировки, которые организовали несколько порностудий на территории Днепропетровской области, где создавали детскую порнографию.

«К организации такой деятельности был причастен 43-летний житель Днепропетровской области, который, используя разнообразные средства воздействия, склонял женщин к участию их детей в создании порнографических видео. В дальнейшем эти женщины по личному согласию за денежные средства давали разрешение на участие своих детей в изготовлении порнографического контента. Так, они лично привозили детей к оговоренным местам расположения порностудий. Предварительно, с детьми проводилась разъяснительная беседа относительно выполнения всех требований оператора», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в целях конспирации студии располагались в сельской местности, а отснятый порнографический материал сбывался в сети с помощью средств анонимизации. Расчет за продажу детской порнографии происходил исключительно с помощью криптовалюты.

«Оператором был организатор группы, который лично исполнял роли в таких съемках. Он также принимал заказ на создание порнографического видео с участием детей разного пола с соответствующей тематикой, интерьером, количеством участников и другими личными пожеланиями заказчика», - добавили в полиции.

Отмечается, что сегодня, 20 декабря, работники запорожского отдела киберполиции совместно со следователями полиции Запорожской области, при процессуальном руководстве Запорожской местной прокуратуры №2, проводят одновременно шесть санкционированных обысков на территории Днепропетровской области, где размещаются порностудии и проживают участники преступной группы. Сейчас полицейские уже обнаружили доказательства противоправной деятельности фигурантов дела. Изымается техника, которая в дальнейшем будет направлена на экспертизу.

Дело квалифицировано по ч. 5 ст. 301 Уголовного кодекса ("ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов"). По результатам проведенных обысков будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы. За создание и продажу детской порнографии им грозит до 10 лет заключения.