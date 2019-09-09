В Виннице подозреваемый в распространении детского порно повесился в СИЗО на простыне

Полиция инициировала проверку законности действий сотрудников изолятора.

В Виннице 32-летний подозреваемый в пытках детей и распространении детской порнографии покончил жизнь самоубийством, повесившись на простыне в одиночной камере изолятора временного содержания.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

Читайте такжеВнес залог и сбежал: полиция во второй раз задержала киевлянина, создавшего детскую порностудиюОтмечается, что 7 сентября Винницкий городской суд взял подозреваемого под стражу на время досудебного расследования без права залога по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч.2 ст. 127 Уголовного кодекса (пытки). И после возвращения из суда в изолятор мужчина совершил самоубийство.

«Сотрудники изолятора оказали арестованному первую домедицинскую помощь, вызвали скорую помощь, но спасти его не удалось. Полицией инициировано проверку Государственным бюро расследований законности действий сотрудников изолятора временного содержания», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, у подозреваемого на воспитании пребывали двое усыновленных детей: 3-летняя девочка и 5-летний мальчик. Это дети его бывшей жены, которая в 2017 году судом была лишена родительских прав.