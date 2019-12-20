Скандал вокруг дела о загадочной гибели подростка в Прилуках не утихает - под участок полиции снова пришли люди (видео)

Родители не верят в официальную версию следствия и заявляют об убийстве их сына.

В полиции заявляют, что экспертизы в деле о гибели 14-летнего Дениса Чаленко в Прилуках Черниговской области до сих пор продолжаются. Правоохранители рассматривают и версию умышленного убийства.

Накануне в Прилуках под участком полиции вновь собрались сотни людей, говорится в сюжете ТСН. Они требовали конкретных результатов в расследовании гибели парня.

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Как сообщал УНИАН, вечером 29 октября 14-летнего Дениса Чаленко обнаружили мертвым на железнодорожных путях в Прилуках Черниговской области. По официальной информации ГУ НП в области, подросток переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, и его сбил дизель-поезд сообщением «Нежин-Гребенка». Школьник 9-го класса одной из местных школ погиб на месте от полученных телесных повреждений.

Полиция открыла производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей). Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Родители не верят в официальную версию следствия, говорят об убийстве и требуют всестороннего расследования этого дела. Есть информация об угрозах подростку старшими ребятами.