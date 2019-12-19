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На Львовщине подожгли и ограбили редакцию местной газеты (фото)

16:32, 19 декабря 2019
Происшествия
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Следователи открыли производство по факту кражи и умышленного уничтожения имущества / facebook.com/sergiy.tomilenko

Об этом в Facebook сообщил председатель "Национального союза журналистов Украины" Сергей Томиленко.

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По словам редактора издания, утром выгоревшие кабинеты увидела бухгалтерша газеты.

«Сначала подумали, что задымление, но на самом деле, выгорели все кабинеты, особенно там, где редакционные компьютеры», – цитирует Томиленко руководительницу редакции.

Похищенный из помещения редакции сейф с уставными документами нашли неподалеку.

Следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статей, – от трех до десяти лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причастных лиц. Проводится досудебное расследование.

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Теги: #журналисты#Львовщина#поджогпогода во Львове