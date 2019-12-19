В Одесской области в школе нашли более 300 боеприпасов времен Второй мировой
09:31, 19 декабря 2019Происшествия
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Боеприпасы изъяли и обезвредили.
Специалисты изъяли и обезвредили боеприпасы, найденные на территории школы / Фото УНИАН
18 декабря в с. Великий Дальник Беляевского района на территории школы обнаружено 346 взрывоопасных предметов времен Второй Мировой Войны
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.
Как отмечается на территории школы были найдены артиллерийские снаряды калибром 45 мм – 271 единица, ручные гранаты – 21 единица и подрывники – 54 единицы.
Специалисты обнаруженные взрывоопасные предметы изъяли и обезвредили.
Как сообщал УНИАН, 17 декабря в службу спасения поступила информация об обнаружении трех артснарядов времен Второй мировой войны на территории школьного стадиона в селе Великий Дальник. Учебный процесс был приостановлен, детей отправлены по домам.
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