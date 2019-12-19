В Одесской области в школе нашли более 300 боеприпасов времен Второй мировой

Боеприпасы изъяли и обезвредили.

18 декабря в с. Великий Дальник Беляевского района на территории школы обнаружено 346 взрывоопасных предметов времен Второй Мировой Войны

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

Как отмечается на территории школы были найдены артиллерийские снаряды калибром 45 мм – 271 единица, ручные гранаты – 21 единица и подрывники – 54 единицы.

Специалисты обнаруженные взрывоопасные предметы изъяли и обезвредили.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в службу спасения поступила информация об обнаружении трех артснарядов времен Второй мировой войны на территории школьного стадиона в селе Великий Дальник. Учебный процесс был приостановлен, детей отправлены по домам.