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В Одесской области в школе нашли более 300 боеприпасов времен Второй мировой

09:31, 19 декабря 2019
Происшествия
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Специалисты изъяли и обезвредили боеприпасы, найденные на территории школы / Фото УНИАН

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины.

Как отмечается на территории школы были найдены артиллерийские снаряды калибром 45 мм – 271 единица, ручные гранаты – 21 единица и подрывники – 54 единицы.

Специалисты обнаруженные взрывоопасные предметы изъяли и обезвредили.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в службу спасения поступила информация об обнаружении трех артснарядов времен Второй мировой войны на территории школьного стадиона в селе Великий Дальник. Учебный процесс был приостановлен, детей отправлены по домам.

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Теги: #школа#Одесская область#новости Одессыпогода в Одессе