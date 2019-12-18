Под Киевом в дом предпринимателей бросили взрывчатку, повреждены два авто (фото)
14:53, 18 декабря 2019Происшествия
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Взрыв прогремел рано утром, хозяйка дома сразу обратилась в полицию.
Под Киевом во дворе дома произошел мощный взрыв / kv.npu.gov.ua
Правоохранители ищут неизвестных, которые бросили взрывное устройство во двор частного дома в селе Большая Салтановка Киевской области.
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Как сообщается на сайте управления нацполиции в Киевской области, взрыв прогремел сегодня в половине пятого утра. Хозяйка дома сразу обратилась в полицию.
В результате взрыва повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника, решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
kv.npu.gov.ua
Ранее в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 в Киеве произошел мощный взрыв. Эпицентр взрыва находился в одном из подъездов.
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