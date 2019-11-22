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В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв (фото, видео)

09:27, 22 ноября 2019
Происшествия
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В результате взрыва в подъезде выбило окна / Фото: Информатор

В жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. На место срочно выехала полиция, спасатели и медики. С одного из подъездов валил дым.

Эпицентр взрыва находился в одном из подъездов. Об этом сообщает Информатор.

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По данным издания, звук детонации разбудил жителей около 23:00. Предварительно, детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома. Правоохранители сообщили, что пострадавших внутри не обнаружили.

Предварительно, взрыв произошел в шахте лифта / Фото: Информатор

О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход лифт — лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен.

На месте ЧП работали кинологи и взрывотехники / Фото: Информатор

Что именно взорвалось — неизвестно. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. Взрывотехники и кинологи работали на месте происшествия, чтобы установить точную причину случившегося.

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Теги: #Киев#взрывпогода в Киеве