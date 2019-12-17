В Киеве на Теремках во дворе 9-этажного дома нашли труп молодого парня

Парня без признаков жизни нашли прямо у входа в подъезд.

В ночь на вторник, 17 декабря, в Голосеевском районе нашли мертвого человека. На улице Лятошинского, 4а лежал труп парня. Тело находилось у входа в парадный девятиэтажного дома.

Вызов на линию «103» поступил около 01:40. Об этом сообщает "Информатор".

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Парня без признаков жизни нашли прямо у входа в подъезд. Медики пытались его реанимировать, но тщетно. Позже на место прибыл и экипаж патрульной полиции.

Личность умершего не установлена. На вид ему было около 20-25 лет. Местные жители не смогли опознать парня, вероятнее всего, он проживал далеко от места смерти. При предварительном осмотре следов насильственной смерти не нашли. Парень был опрятно одет и не похож на бездомного.

На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.