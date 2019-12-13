На Львовщине сельский голова бросил графином в официантку из-за отказа нести шашлыки (фото)

Предварительно медики установили у девушки ушиб мягких тканей корневой части головы слева.

Сельский голова Николаева на Львовщине кинул в официантку «Чебуречной» графином, потому что девушка отказалась нести шашлыки.

Об этом в Facebook сообщила потерпевшая Ярина Кокор.

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Преступление произошло утром 10 декабря. По словам девушки, мужчина был нетрезв.

«Захотел шашлыка. Я ему ответила что шашлыка нет, и он бросил в меня графином в голову с 2 метров расстояния, попав в височную область слева», – написала она.

Потерпевшая сообщила о нападении в полицию и написала заявление об избиении на имя Ивана Савчака. Предварительно медики установили ушиб мягких тканей корневой части головы слева, пишет ZAXID.net.

В сельской раде Николаева изданию сообщили, что Иван Савчак взял отпуск на 2 месяца.

Как сообщал УНИАН, этой ночью львовские патрульные задержали двух мужчин с оружием. Один из них стрелял по магазину. Оружие изъяли, проводится следствие.