Во Львове мужчина обстрелял магазин, где работает его бывшая жена
14:21, 13 декабря 2019Происшествия
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Продавщица рассказала, что ее муж, с которым она на стадии развода, дважды выстрелил вверх и в окно магазина.
Иллюстрация / REUTERS
Этой ночью львовские патрульные задержали двух мужчин с оружием. Один из них стрелял по магазину. Оружие изъяли, проводится следствие.
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Один из случаев произошел на улице Городоцкой. Полицейские получили вызов в 3:26 на место, где стреляли в магазин, пишет "Захид.нет".
Продавщица рассказала, что ее муж, с которым она на стадии развода, дважды выстрелил вверх и в окно магазина. Эту информацию подтвердил охранник заведения.
Патрульные задержали похожего по описаниям мужчину на улице Хотинской. У 47-летнего жителя Львовщины изъяли похожий на револьвер Флобер Profi.
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