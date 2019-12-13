Во Львове мужчина обстрелял магазин, где работает его бывшая жена

Продавщица рассказала, что ее муж, с которым она на стадии развода, дважды выстрелил вверх и в окно магазина.

Этой ночью львовские патрульные задержали двух мужчин с оружием. Один из них стрелял по магазину. Оружие изъяли, проводится следствие.

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Один из случаев произошел на улице Городоцкой. Полицейские получили вызов в 3:26 на место, где стреляли в магазин, пишет "Захид.нет".

Продавщица рассказала, что ее муж, с которым она на стадии развода, дважды выстрелил вверх и в окно магазина. Эту информацию подтвердил охранник заведения.

Патрульные задержали похожего по описаниям мужчину на улице Хотинской. У 47-летнего жителя Львовщины изъяли похожий на револьвер Флобер Profi.