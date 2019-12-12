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В Одессе горел детский сад - соцсети (видео)

14:46, 12 декабря 2019
Происшествия
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Иллюстративное фото / Фото: пресс-служба Виталия Кличко

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Об этом сообщает журналист 048.ua.

Информация о пожаре была опубликована в Telegram-канале «Подслушано Одесса». Там писалось, что сегодня утром, приблизительно в 10:45 в частном детском саду «Мандарин», расположенном по адресу улица Толбухина, 1в, произошел пожар. По их информации, он возник из-за взрыва генератора, который находился рядом газовой разводкой прилегающих домов.

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Теги: #Одесса#пожарпогода в Одессе