В Одессе горел детский сад - соцсети (видео)

Пожар возник из-за взрыва генератора, который находился рядом газовой разводкой прилегающих домов.

Сегодня, 12 декабря, в социальных сетях сообщили о том, что в Одессе тушили пожар в частном детском саду.

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Об этом сообщает журналист 048.ua.

Информация о пожаре была опубликована в Telegram-канале «Подслушано Одесса». Там писалось, что сегодня утром, приблизительно в 10:45 в частном детском саду «Мандарин», расположенном по адресу улица Толбухина, 1в, произошел пожар. По их информации, он возник из-за взрыва генератора, который находился рядом газовой разводкой прилегающих домов.