В Черновцах патрульный «под кайфом» преследовал пьяного водителя и разбил служебный автомобиль (фото)

В отношении правоохранителя, который употреблял амфетамин, обещают применить самый строгий вид наказания.

В Черновцах отстранили от работы сотрудника патрульной полиции, находившегося на патрулировании под действием амфетамина.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, у правоохранителя обнаружили наркотическое опьянение 8 декабря после дорожно-транспортного происшествия.

ДТП произошло в результате преследования патрульным нетрезвого водителя автомобиля Subaru Tribeca, который, убегая от полиции, снес ограждение возле жилого дома.

Так, в воскресенье в 5.40 сотрудники полиции преследовали автомобиль Subaru, водитель которого нарушил Правила дорожного движения. По информации полиции, правоохранители подали нарушителю требование об остановке, на которое водитель не реагировал, а только увеличил скорость.

«Во время преследования водитель Subaru Tribeca не справился с управлением и совершил наезд на ограждение», - добавили в пресс-службе.

Во время общения с задержанным преступником правоохранители заметили, что у него присутствуют характерные признаки алкогольного опьянения. На водителя составили административные материалы.

Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что во время преследования нарушителя служебный автомобиль полицейских тоже попал в дорожно-транспортное происшествие.

«Из-за гололеда водитель не смог вовремя затормозить, в результате чего допустил столкновение», - отметили в пресс-службе.

Позже выяснилось, что за рулем служебного авто полиции Mitsubishi Outlander находился правоохранитель под действием амфетамина.

«Инспекторы мониторинга, прибывшие на место происшествия, решили проверить участников ДТП на состояние наркотического опьянения, поскольку обнаружили такие признаки. Водителя служебного автомобиля Mitsubishi Outlander направили в Черновицкий областной наркодиспансер, где он прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результат - положительный. В настоящее время полицейский отстранен от выполнения служебных обязанностей и проводится служебное расследование, по результатам которого к нарушителю будет применен строгий вид дисциплинарного взыскания», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в полиции добавили, что, по словам патрульного, он употреблял наркотические вещества в выходной день накануне службы.