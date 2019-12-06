В Киеве возник масштабный пожар (фото, видео)

Пожар в столице возник в 11:20.

6 декабря в Киеве горело здание бывшей швейной фабрики "Каштан" по улице Победы, 123.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Как сообщается, пожар возник в 11:20 на в одноэтажном металлическом ангаре на площади ориентировочно 300 м. кв. На место выехали пожарные для ликвидации возгорания.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Угроза распространения пожара отсутствует", - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:03 пожар ликвидирован.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки. Вечером 5 декабря под завалами было обнаружено тело погибшей женщины. Пропавшими без вести числятся 14 человек, всего пострадало более 30.