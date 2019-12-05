На месте пожара в одесском колледже обнаружено первое тело (видео)
На месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выявлено первое тело.
Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области, взрослая женщина без признаков жизни обнаружена правоохранителями под обломками конструкций здания.
Сейчас полицейские устанавливают ее личность.
Продолжаются поиски еще 13-ти человек.
Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В тот же день пожар был локализован.
В больницах города остаются 26 пострадавших, 14 человек пропали без вести, погибла 16-летняя студентка.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания - аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог.
5 и 6 декабря объявлены днями траура в Одессе.