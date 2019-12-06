В Киеве мужчина позвал на свидание женщину и показал ей запакованный труп (фото, видео)

По прибытию правоохранители обнаружили тело старой женщины с пакетом на голове; ее шея была замотана в шарф. 82-летнюю хозяйку квартиры спрятали среди вещей.

В Киеве мужчина позвал на свидание женщину, а потом пригласил в квартиру. В доме незнакомец начал ей угрожать и показал запакованный труп пенсионерки – владелицы квартиры.

Об обнаруженном теле женщина сообщила в полицию, передает Информатор.

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Инцидент произошел в ночь на 6 декабря.

По прибытию правоохранители обнаружили тело старой женщины с пакетом на голове; ее шея была замотана в шарф. 82-летнюю хозяйку квартиры спрятали среди вещей.

По словам женщины, она познакомилась с мужчиной через сайт знакомств. Он привел ее в эту квартиру и начал угрожать, показав тело. Женщине удалось убежать и сообщить об этом в полицию.

Патрульные задержали злоумышленника. В содеянном он признался. Предварительно установлено, что причиной смерти стала асфиксия.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, вечером 5 декабря в Киеве жители Виноградаря, которые выступают против уничтожения парка "Горка Кристера", снесли забор вокруг строительства многоэтажки, которую они считают незаконной.