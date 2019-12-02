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Пожар в детсаду Киева: в заведении открестились от найденного трупа (видео)

14:32, 02 декабря 2019
Происшествия
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Погибший работал в детском саду охранником / фото Источник

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Как говорится в сюжете ТСН, последствия, уверяют сотрудники, до сих пор ликвидируют, но внутрь журналистов не пускают - закрылись изнутри, даже рабочие материалы стали передавать через окна. Сейчас садик не работает.

Возле заведения сотрудники ГСЧС нашли тело мужчины, 1945 года рождения. По предварительным данным он работал в детском саду охранником. Впрочем, в самом садике убеждают - все их сотрудники живы.

Детали и причины трагедии устанавливают правоохранители.

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Теги: #Киев#пожар#детсады Киевапогода в Киеве