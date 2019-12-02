Пожар в детсаду Киева: в заведении открестились от найденного трупа (видео)
14:32, 02 декабря 2019Происшествия
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В детсаду убеждают, что все их сотрудники живы.
Погибший работал в детском саду охранником / фото Источник
В Киеве горел детский сад. Загорелось одно из помещений на первом этаже. Произошло это на рассвете, когда детей в садике еще не было.
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Как говорится в сюжете ТСН, последствия, уверяют сотрудники, до сих пор ликвидируют, но внутрь журналистов не пускают - закрылись изнутри, даже рабочие материалы стали передавать через окна. Сейчас садик не работает.
Возле заведения сотрудники ГСЧС нашли тело мужчины, 1945 года рождения. По предварительным данным он работал в детском саду охранником. Впрочем, в самом садике убеждают - все их сотрудники живы.
Детали и причины трагедии устанавливают правоохранители.
В столице горел детский сад
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