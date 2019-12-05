В Кривом Роге в лицее произошел пожар: эвакуировали более 800 учеников

По предварительной информации, произошло возгорание электропроводки в щитовой.

В Долгинцевском районе Кривого Рога Днепропетровской области из-за возгорания в лицее эвакуировали более 800 учащихся и 70 человек персонала.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Кривом Роге.

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По предварительной информации, в коридоре на третьем этаже учебного заведения загорелась электропроводка в щитовой.

В результате инцидента никто не пострадал.

Сейчас пожарные уже ликвидировали возгорание. Здание лицея обесточено, электроснабжение восстанавливают.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составляла 4 тыс. кв. м. В тот же день пожар был локализован.

По информации президента Владимира Зеленского, озвученной сегодня утром, в результате пожара погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести (среди них - 5 студентов), еще 27 человек находятся в больницах.

Впоследствии начальник регионального главка ГСЧС Виктор Федорчак заявил, что количество пострадавших в результате пожара увеличилось до 29, состояние четверых из них - тяжелое.