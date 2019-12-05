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Есть угроза обвала стен: спасатели пока не могут начать поиски пропавших в сгоревшем колледже людей

11:27, 05 декабря 2019
Происшествия
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Сейчас существует большая угроза обрушения стен / "Думская"

Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминситрации.

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«Эксперты строительной академии подтверждают, что разбирать здание опасно. Для проведения спасательно-поисковой операции придется использовать специальный кран. Сейчас существует большая угроза обрушения стен, поэтому работники полиции и следователи зайдут только после того, как такую угрозу будет снято», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса произошел пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м.

В тот же день пожар был локализован, однако по состоянию на утро 5 декабря не ликвидирован.

По информации президента Владимира Зеленского, в результате пожара погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести (среди них – 5 студентов), еще 27 человек находятся в больницах.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря объявлены траурными днями в Одессе.

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Новость в сюжете: Пожар в колледже Одессы
Теги: #Одесса#пожарпогода в Одессе