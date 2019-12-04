Убийство 3-летнего мальчика в Киеве: суд будет избирать меру пресечения подозреваемым (видео)

Появились детали следственного эксперимента с подозреваемым в убийстве ребенка в Киеве.

4 декабря суд будет избирать меру пресечения подозреваемым в покушении на бизнесмена и убийстве его 3-летнего сына в центре Киева. Накануне правоохранители провели следственный эксперимент.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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С одним из подозреваемых следователи ходили возле перекрестка, вероятно, парень сообщал сообщникам о начале движения авто Соболева. Второго подозреваемого завели в гостиничный номер и на балкон - откуда тот, по версии следователей, и стрелял.

Руководители отеля рассказали журналистам, что стрелок снял номер на 6 суток. Это был первый день его пребывания. С собой, кроме карабина, он принес сложенную картонку, чтобы накрыться ею, когда лежал на балконе.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

На следующий день, 2 декабря, полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.