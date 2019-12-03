Под Киевом бетономешалка влетела в дерево на частном дворе, водитель погиб (фото)

54-летний водитель «Камаза» не справился с управлением.

В селе Мотыжин Киевской области автобетоносмеситель вылетел на территорию частного хозяйства и врезался в дерево. Водитель грузовика погиб на месте.

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Как сообщается на сайте полиции Киевской области, 54-летний водитель «Камаза» не справился с управлением.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами ) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в городе Буча Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля Porsche погибли двое пассажиров маршрутного такси.