В Днепре задержали двух подростков, которые "минировали" школы (фото, видео)

У задержанных изъяли оборудование, из которого отправлялись сообщения о минировании.

В Днепре правоохранители задержали двух подростков, которые в течение 27-28 ноября сообщали о минировании 18 учебных заведений в Днепре и Каменце-Подольском.

Читайте такжеВ Днепре третий день подряд "минируют" школы, детей эвакуировалиОб этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

У злоумышленников изъяли оборудование, из которого отправлялись сообщения о минировании.

«В рамках ранее начатого уголовного производства правоохранители провели обыски. Во время процессуальных действий следователи и оперативники изъяли технику, из которой отправлялись ложные сообщения о минировании. Кроме того, выяснили, что мотивом псевдоминеров для написания сообщений стало желание создать искусственный ажиотаж вокруг «минирований», о которых им стало известно из средств массовой информации», – говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности». За содеянное подросткам грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о минировании.