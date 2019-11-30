Аноним сообщил о "заминировании" всего Киева - СМИ

Поезда курсируют по обычному графику, однако зайти на платформы можно только через подземные переходы.

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании всего города Киева. Читайте также"Минера" Офиса президента могут посадить на шесть лет - прокуратура Об этом сообщают Вартови.Еспресо. Как сообщает корреспондент ТСН с места события, в частности сейчас правоохранители проверяют помещение Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о взрывчатке. Людей из помещения вокзала вывели. Поезда курсируют по обычному графику, однако зайти на платформы можно только через подземные переходы. Как сообщал УНИАН, 26 ноября в Киеве из-за анонимного сообщения о заминировании временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала.

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