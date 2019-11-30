Аноним сообщил о "заминировании" всего Киева - СМИ
23:26, 30 ноября 2019Происшествия
153 0
Поезда курсируют по обычному графику, однако зайти на платформы можно только через подземные переходы.
Людей из помещения вокзала вывели / фото: ТСН
Неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании всего города Киева.
Читайте также"Минера" Офиса президента могут посадить на шесть лет - прокуратура
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как сообщает корреспондент ТСН с места события, в частности сейчас правоохранители проверяют помещение Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о взрывчатке.
Людей из помещения вокзала вывели. Поезда курсируют по обычному графику, однако зайти на платформы можно только через подземные переходы.
Как сообщал УНИАН, 26 ноября в Киеве из-за анонимного сообщения о заминировании временно ограничили работу Центрального железнодорожного вокзала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter