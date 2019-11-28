В Днепре фура въехала в маршрутку с пассажирами: есть пострадавшие (фото)

Толчок был настолько сильным, что автобус развернуло, и он остановился возле паркинга супермаркета.

В Днепре вечером 28 ноября столкнулись грузовик и маршрутка Днепр-Новомосковск. Авария парализовала почти все автомобильное движение на проспекте.

Читайте такжеВ Одессе преступник выпрыгнул с балкона отдела полиции

Об этом сообщает Информатор.

По предварительной информации, фура влетела в правый бок маршрутки. Толчок был настолько сильным, что автобус развернуло, и он остановился возле паркинга супермаркета.

В аварии пострадали двое пассажиров. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, в Днепре Lanos на полном ходу сбил 13-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.