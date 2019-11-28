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"Летел" на красный: в Днепре Lanos на полном ходу сбил мальчика (видео)

16:10, 28 ноября 2019
Происшествия
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Пострадавшему мальчику сразу же кинулись помогать прохожие/ / скриншот

Видео инцидента опубликовал «Днепр оперативный».

ДТП случилось в среду, 27 ноября, в 19:25 на улице Чернышевского.

Пострадавшему мальчику сразу же кинулись помогать прохожие. На месте работали медики и полиция. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 ноября, на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского в Днепре водитель Daewoo сбил девушку, которая переходила по пешеходному переходу.

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Теги: #ДТП#днепрпогода в Днепре