"Летел" на красный: в Днепре Lanos на полном ходу сбил мальчика (видео)
16:10, 28 ноября 2019Происшествия
650 0
Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.
Пострадавшему мальчику сразу же кинулись помогать прохожие/ / скриншот
В Днепре Lanos на полном ходу сбил 13-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.
Видео инцидента опубликовал «Днепр оперативный».
ДТП случилось в среду, 27 ноября, в 19:25 на улице Чернышевского.
Пострадавшему мальчику сразу же кинулись помогать прохожие. На месте работали медики и полиция. Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 ноября, на пересечении улиц Гоголя и Чернышевского в Днепре водитель Daewoo сбил девушку, которая переходила по пешеходному переходу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter