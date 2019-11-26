В салоне маршрутки в Днепре подрались пассажиры – соцсети (фото)

Причиной конфликта стала девушка, которая зашла в маршрутку с просьбой дать несколько гривень на лечение больного ребенка.

26 ноября в одной из маршруток Днепра несколько пассажиров устроили драку.

Видео инцидента выложили пользователи Telegram.

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Отмечается, что причиной конфликта стала девушка, которая зашла в маршрутку с просьбой дать несколько гривень на лечение больного ребенка.

В ответ один из пассажиров обругал попрошайку, и продолжал нецензурно высказываться даже тогда, когда девушка покинула транспорт.

Люди взамен попросили мужчину успокоиться, но тот начал драку.

Как сообщал УНИАН, в Сумах умерла женщина, которая на днях выпала из маршрутки, когда транспортное средство отъезжало от остановки.