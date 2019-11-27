Скрытая камера в гинекологии: в Одесском обласном онкодиспансере прокомментировали скандал

В Одессе правоохранители расследуют факт размещения в Интернете видеозаписей гинекологических ультразвуковых исследований пациенток, сделанных в Одесском областном онкологическом диспансере.

Руководство Одесского областного онкологического диспансера заявляет, что незаконная видеосъемка гинекологических УЗИ, которые потом размещались на порнографических сайтах, происходила на территории, сдаваемой в аренду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях заявил главный врач диспансера Олег Лукьянчук.

«Руководство и сотрудники Областного онкологического диспансера сообщают, что события, описанные в Интернет-изданиях и социальных сетях, не имеют никакого отношения к сотрудникам диспансера и его кабинетам. То, о чем сообщают СМИ и соцсети происходило на арендованной территории», - заявил главврач.

Он также утверждает, что врач, работавший в кабинете, в котором была установлена видеокамера, не является сотрудником диспансера.

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Лукъянчук утверждает, что руководство медучреждения не может контролировать работу лиц, работающих на арендованной территории, так как это не предусмотрено законодательством. По его словам, онкодиспансер является собственностью Одесского областного совета и поэтому не может выдворить арендатора, но будет требовать разрыва договора-аренды.

Как акцентирует Лукьянчук, медработник (арендатор), причастный к случившемуся, нарушил врачебную этику, нанес ущерб имиджу онкологического диспансера и пр.

«Руководство диспансера окажет всю административную и правовую помощь органам досудебного расследования в установлении истины по делу», - заявил главврач.

Как сообщал УНИАН, в Одессе правоохранители расследуют факт размещения в Интернете видеозаписей гинекологических ультразвуковых исследований пациенток, сделанных в Одесском областном онкологическом диспансере.

По факту в ноябре отрыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

В частности, в полицию обратилась женщина с заявлением о том, что на одном из порно-сайтов неизвестные распространили видео порнографического характера. На данном видео – заявительница во время проведения процедуры УЗИ в Одесском онкологическом диспансере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в кабинете врача установлена скрытая камера, которая снимает процедуру УЗИ. При этом пациентам о видеофиксации никто не сообщает.

Также установлено, что на интернет-ресурсе опубликован сборник порнографических видеозаписей с этой камеры видеонаблюдения, установленной в кабинете гинекологического отделения. В этих видеоматериалах находятся записи с начала 2018 года по апрель 2019 года.